Mahfud MD: Ada Operasi untuk Menekan Rektor-Rektor

YOGYAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku mendapatkan laporan adanya intervensi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan deklarasi demi membangun demokrasi yang bermartabat.

Pernyataan itu diungkapkan Mahfud MD saat berdialog dalam kegiatan bertajuk 'Tabrak Prof' di Yogyakarta, pada Senin malam (5/2/2024).

“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” ungkap Mahfud MD.

Mahfud melanjutkan, ada beberapa rektor perguruan tinggi yang membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.

Namun, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, tambah Mahfud. Seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.