Kedatangan Mahfud MD di Yogyakarta Buat Pengunjung Kompak Bebaskan Asap Rokok di Acara Tabrak Prof

YOGYAKARTA - Kedatangan calon wakil presiden (cawapres) Nomor urut 3, Mahfud MD di Koat Kopi Seturan, Yogyakarta, berhasil membuat pengunjung kompak menyambut kedatangannya.

Tidak hanya serentak menyanyikan lagu “Buruh Tani”, Mahfud MD juga diajak untuk bergandengan tangan oleh perwakilan anak muda yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam acara bertajuk “Tabrak Prof”, Mahfud MD yang disambut mayoritas anak muda pun menerima permintaan pengunjung dengan memberikan tangannya untuk bisa digandeng.

“Maaf ya Prof, izin pegang tangannya,” kata salah satu perwakilan anak muda dalam acara “Tabrak Prof” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Lebih lanjut dengan terus menyerukan jargon-jargon Mahfud MD seperti Tabrak Prof dan Rugi Dong!, jargon itu seolah sudah melekat pada tiap-tiap masing anak hingga terus dikeluarkan setiap kali ada jeda.

Di sisi lain, sebelum dimulainya acara para anak muda itu serentak berkomitmen agar tidak merokok di dalam ruangan. Sehingga diharapkan acara itu dapat berjalan lancar dan aman ditemani dengan tanpa asap rokok.

“Buat temen-temen yang mau ngerokok bisa di luar ya,” ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)