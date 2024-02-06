Tanggapan Mahfud MD, soal Putusan DKPP Sanki Ketua KPU: Itu Pelanggaran Etik Berat

YOGYAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo.

Menurutnya, itu murni kesalahan KPU yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Mengingat putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu belum memenuhi minuman syarat usia sebagaimana diatur pada PKPU No. 19 Tahun 2023 sesuai Putusan MK Nomor 90/PuU-XXI/2023.

BACA JUGA: Kedatangan Mahfud MD di Yogyakarta Buat Pengunjung Kompak Bebaskan Asap Rokok di Acara Tabrak Prof

"Kesalahan KPU itu karena tidak konsultasi dulu dengan DPR dan itu adalah pelanggaran etik yang berat dan ketua KPU itu sudah dua kali sudah melakukan pelanggaran berat," kata Mahfud MD dalam acara 'Tabrak Prof' di Yogyakarta, Senin malam (5/2/2024).

Kendati begitu, mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia itu tidak mempermasalahkan soal kandidat capres yang menjadi pasangan Gibran. Karena itu sudah ditetapkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)