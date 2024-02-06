Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggapan Mahfud MD, soal Putusan DKPP Sanki Ketua KPU: Itu Pelanggaran Etik Berat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |03:01 WIB
Tanggapan Mahfud MD, soal Putusan DKPP Sanki Ketua KPU: Itu Pelanggaran Etik Berat
A
A
A

YOGYAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) yang menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo.

Menurutnya, itu murni kesalahan KPU yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Mengingat putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu belum memenuhi minuman syarat usia sebagaimana diatur pada PKPU No. 19 Tahun 2023 sesuai Putusan MK Nomor 90/PuU-XXI/2023.

"Kesalahan KPU itu karena tidak konsultasi dulu dengan DPR dan itu adalah pelanggaran etik yang berat dan ketua KPU itu sudah dua kali sudah melakukan pelanggaran berat," kata Mahfud MD dalam acara 'Tabrak Prof' di Yogyakarta, Senin malam (5/2/2024).

Kendati begitu, mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia itu tidak mempermasalahkan soal kandidat capres yang menjadi pasangan Gibran. Karena itu sudah ditetapkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183006//mahfud_md-TdiK_large.jpg
Mahfud MD: Hakim yang Bisa Buktikan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu, Bukan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259//mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177680//mahfud_md-rBYw_large.jpg
Mahfud MD Siap Dipanggil KPK soal Dugaan Mark Up Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement