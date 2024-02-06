Tidak Terima Senjata Indonesia Didominasi Buatan Israel, Penyandang Difabel Protes Ke Mahfud MD Minta Solusi

YOGYAKARTA – Perhelatan acara “Tabrak Prof” yang dihadiri oleh Mahfud MD ternyata menuai banyak pertanyaan bahkan tanggapan mengenai isu-isu yang beredar. Pada kali ini seorang difabel bernama Ida mengeluhkan bahwa senjata yang dimiliki Indonesia dinilai mayoritas berasal dari Israel.

Menurutnya, jika senjata itu memang seharusnya dari luar negeri, Ida mengaku bahwa ia tidak keberatan. Hanya saja, jika harus dibuat atau bahkan berasal dari Israel, dirinya tidak terima dengan kondisi tersebut.

Untuk itu, dalam acara yang digelar pada Senin malam 5 Februari 2024, Ida meminta tanggapan Mahfud MD terkait permasalahan tersebut. Mengingat saat ini peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina juga masih terus berlangsung dengan menimbulkan korban yang terus bertambah banyak.

“Yang saya ingin tanyakan apakah itu bisa dihentikan? Atau apakah melalui pihak ketiga kondisi itu bisa terselesaikan? Karena saya sendiri merasa tidak relate Prof, kalau buatan Cina atau negara lain mungkin masih bisa, tapi Israel saya tidak bisa Prof,” kata Ida dalam acara Tabrak Prof, Senin (5/2/2024).

Menanggapi kondisi itu, Mahfud MD pun menegaskan kalau dalam Islam sebetulnya mendapatkan senjata dari negara Israel merupakan hal yang tidak boleh dilakukan.