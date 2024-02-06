Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Ken Arok Pendiri Kerajaan Singasari, Dari Bayi yang Dibuang Hingga Jadi Raja Besar

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |05:24 WIB
Jejak Ken Arok Pendiri Kerajaan Singasari, Dari Bayi yang Dibuang Hingga Jadi Raja Besar
Ken Arok (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kerajaan Singasari merupakan satu kerajaan besar di Jawa yang didirikan Ken Arok, yang sekaligus menjadi raja pertamanya. Sosok Ken Arok begitu disegani karena keberanian dan ketegasannya dalam menjadi pemimpin, serta berhasil membebaskan wilayah Tumapel, nama awal sebelum berubah jadi Singasari, dari Kerajaan Kediri di bawah rajanya Kertajaya.

Namun sosoknya memang masih menuai teka-teki. Pasalnya dari beberapa catatan sejarah belum ada data pasti dari mana asal usul yang sebenarnya dari Ken Arok. Hingga kini belum ada yang mengetahui secara pasti mengenai siapa sesungguhnya Ken Arok dan bagaimana sejarahnya.

Diperkirakan ia lahir pada 1182 dan meninggal pada 1247. Asal usul Ken Arok sebenarnya pernah dituliskan oleh guru pertamanya Mahaguru Tantripala. Sebagaimana dikisahkan pada buku "Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan", karya Muhammad Syamsuddin, saat itu Arok masih 'nyantri' ke Mahaguru Tantripala dan menyerahkan sebuah gulungan lontar kepada Arok.

Konon Ken Arok berasal dari seorang Gajah Para yang tinggal di Desa Campara, Blitar dengan seorang perempuan bernama Ken Ndok dari Desa Jiwut, Nglegok, Blitar. Namun ketika masih dalam kandungan, ayah Ken Arok ternyata telah meninggal dunia. Hingga ketika lahir, Ken Arok dibuang ke kuburan dan ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong.

Namun tidak ada yang memastikan apakah asal usul itu memang benar atau tidak. Mengingat ada beberapa sumber yang menyebut bahwa orang tua Ken Arok Ken Ndok bersetubuh dengan seorang brahmana. Diyakini bahwa Ken Arok terlahir dari hasil hubungan tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
