INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saat Mahfud MD Acungkan Jempol untuk Pertanyaan Anak Muda di Yogyakarta

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |05:33 WIB
Saat Mahfud MD Acungkan Jempol untuk Pertanyaan Anak Muda di Yogyakarta
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD pada malam hari ini, Senin (5/2/2024) menghadiri acara “Tabrak Prof” yang diselenggarakan di Koat Kopi Seturan, Yogyakarta.

Mahfud MD yang langsung membuka acara itu pun tiba-tiba saja mendapat pertanyaan terkait pelanggaran DKPP yang saat ini sedang ramai diperbicangkan dari salah satu anak muda yang hadir.

Dengan menantang pengunjung yang hadir didominasi anak muda, Mahfud MD membuka sesi pertanyaan dengan meminta penanya maju ke depan.

“Siapa yang mau nanya?,” kata Mahfud MD dalam acara Tabrak Prof, di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Merasa tertantang dengan yang disampaikan Mahfud MD, Erliana selaku perwakilan anak muda pun langsung mengacungkan tangan sambil maju ke depan.

“Pertanyaan saya singkat tapi tidak receh Prof,” ucap Erliana.

Mahfud MD yang mendengar pun sontak saja langsung tertawa sambil menunjukkan raut wajah penasaran dengan pertanyaan yang ingin diberikan.

“Prof hari ini DKPP tentang kode etik bagaimana prof kalau keputusan MK-nya kalau udah pelanggaran berat? Status Mas Gibran ini seperti apa?,” tutur Erliana.

“Ini pertanyaannya ini dimana ini?,” ucap Mahfud MD sambil tertawa.

Halaman:
1 2
      
