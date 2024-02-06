Guru Besar hingga Akademisi Kritisi Sikap Politik Jokowi, Butet: Itu Tanda Cinta!

JAKARTA - Seniman Butet Kartaredjasa menanggapi perihal ramainya guru besar hingga akademisi yang mengkritisi sikap politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai hal itu bentuk cinta terhadap seorang pemimpin.

“Para guru besar perguruan-perguruan tinggi mereka mengingatkan, mengkritik Pak Jokowi itu tanda cinta, semua orang itu mencintai dan mengakui, memberikan apresiasi atas prestasi-prestasi Pak Jokowi,“ kata Butet kepada wartawan melalui sambungan Zoom, Senin (5/2/2024).

Butet meminta agar Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh relawannya untuk mencabut seluruh laporan kepolisian terhadap relawan yang dikriminalisasi.

“Jadi kalau mengkritik, itu mengingatkan itu tanda cinta. Jadi tolong Pak Jokowi sampaikan Menteri jenengan itu, Menkominfo itu jangan cuma kasus saya baca pantun, semua dong (dicabut) itu baru keren,” ujarnya.

Meski saat ini laporan terhadapnya telah dicabut, Butet menegaskan ia akan tetap kritis akan Jokowi. Dia menilai jika Kepala Negara tetap bersikeras mengkhianati konstitusi, ia menganggap Jokowi telah berseberangan dengannya.

“Jadi meskipun kasus baca pantun saya itu udah disuruh hentikan, tapi Pak Jokowi tetep kekeh mengkhianati konstitusi, tetep tidak tunduk pada demokrasi, ya saya mohon maaf pak, bapak tetap berteman sama saya sebagai manusia, tapi secara politik Pak Jokowi tetap berseberangan dengan kami,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )