HOME NEWS NASIONAL

TGB Sebut Ganjar-Mahfud Tak Memiliki Beban di Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |05:57 WIB
TGB Sebut Ganjar-Mahfud Tak Memiliki Beban di Pilpres 2024
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi, menegaskan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD tidak memiliki beban dalam mengahadapi pilpres 2024. Sebab menurutnya keduanya tidak memiliki catatan rekam jejak yang buruk.

"Kalau tanpa beban akan mudah dan cepat naik dan membawa Indonesia lebih baik," kata TGB, Senin (5/2/2024).

Dia juga menjelaskan Ganjar Pranowo telah memimpin Jawa Tengah selama dua periode menjadi Gubernur, dan duduk di kursi DPR RI selama 10 tahun telah menghasilkan undang-undang yang beragam dan bermanfaat untuk masyarakat. Ditambahkan TGB, saat menjabat sebagai Gubernur satu juta orang dilepaskan dari kemiskinan, ribuan orang disalurkan untuk mendapatkan lapangan kerja.

"Guru-guru ngaji diberikan bantuan, selama ini diabaikan. Selanjutnya program ini dilakukan di seluruh Indonesia seluruh guru ngaji akan diberikan bantuan, " terangnya.

"Pasangan (Ganjar-Mahfud) ini tak ada beban, cukup bekal dan dekat kepada rakyat," sambungnya.

Selain itu, menurut TGB bila memperhatikan setiap debat, pasangan Ganjar-Mahfud selalu menyampaikan gagasannya dengan baik.

"Beliau mau didengar, tapi juga mau mendengar. Pemimpin jangan hanya mau dipuji-puji, diajum-ajum saja," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
