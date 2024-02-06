Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Bertemu Imam Besar Al-Azhar, Ajak Suarakan Agar Genosida di Gaza Dihentikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |06:21 WIB
Wapres Bertemu Imam Besar Al-Azhar, Ajak Suarakan Agar Genosida di Gaza Dihentikan
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu dengan Imam Besar Al Azhar, Ahmed Al-Tayeb, di Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi, Senin (5/2/2024). Wapres pun mengajak untuk menyuarakan agar genosida di Gaza akibat serangan Israel segera dihentikan.

Mengingat, saat ini eskalasi konflik antara Palestina dan Israel masih terus memanas. Berbagai upaya di jalur internasional telah ditempuh untuk menghentikan genosida yang terjadi, namun belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Wapres pun mengatakan diperlukan solidaritas dari umat Islam di seluruh dunia untuk terus menyuarakan penyelesaian secara adil terhadap masalah ini. “Dibutuhkan kesatuan suara dan tekad dunia Islam untuk menyelesaikan secara adil masalah Palestina,” kata Wapres dalam keterangannya.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, genosida ini harus segera dihentikan karena telah melanggar hukum, etika, dan norma. “Serangan ini jelas melanggar hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan,” papar Wapres.

Pada kesempatan ini, Wapres pun menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian yang menimpa saudara muslim di Gaza. “Saya sedih dunia tidak berdaya untuk memberhentikan kekejaman Israel di Gaza,” ungkap Wapres.

Menutup pertemuan, Wapres pun berharap agar konflik di jalur gaza yang saat ini tengah terjadi dapat terselesaikan secara adil. “Menyelesaikan secara adil masalah Palestina,” pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
