INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Akan Usulkan Tokoh Ulama-Pejuang Kemerdekaan KH Syaikhuna Badruzzaman Jadi Pahlawan Nasional

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |06:59 WIB
Ganjar Pranowo Akan Usulkan Tokoh Ulama-Pejuang Kemerdekaan KH Syaikhuna Badruzzaman Jadi Pahlawan Nasional
A
A
A

GARUT - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berencana untuk mengusulkan dan memperjuangkan salah satu tokoh ulama besar yang juga turut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia yaitu KH Syaikhuna Badruzzaman agar ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.

Hal ini disampaikan oleh Ganjar saat berkunjung ke Pondok Pesantren Zawiyah Tarekat Al-Tijaniyah, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin (5/2/2024).

"Tadi disampaikan setelah saya membaca sejarah Kiai Badruzzaman sebagai pejuang, maka tadi disampaikan 'Pak Ganjar ini pernah diusulkan menjadi pahlawan tapi belum lolos'," ujar Ganjar di Ponpes Zawiyah.

Sosok KH Syaikhuna Badruzzaman mengarungi perjalanan hidupnya dalam rentang waktu 1900 sampai 1972. Ia pun sempat melewati hidup dalam tiga zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang dan masa Kemerdekaan Republik Indonesia.

Maka dari itu, sosok KH Badruzzaman memiliki peran besar dalam melawan kedzaliman penjajahan Belanda dan juga Jepang bersama dengan pasukan Hizbullah yang dibentuknya. Ia juga turut berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui taktik khalwat dan hijrah.

Mendengar perjuangan tersebut, Ganjar menyampaikan kekagumannya pada perjuangan KH Badruzzaman sebagai seorang ulama yang juga pejuang membela agama, bangsa dan negara Indonesia.

"Kita doakan kita siapkan, Insya Allah bisa lolos. Kalau itu sudah berjalan, tidak terlalu sulit karena waktu saya jadi gubernur juga tidak terlalu sulit," jelas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
