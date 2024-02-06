Hadiri Tabrak Prof, Penyandang Disabilitas Suarakan Hak-Hak yang Dirampas ke Mahfud MD

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD kembali menggelar acara Tabrak Prof, Senin (5/2/2024) malam. Kali ini, Tabrak Prof digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kampanye dialogis yang dilakukan Mahfud untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Mahfud menantang anak-anak muda Yogyakarta untuk menanyakan apa saja kepadanya.

Bukan hanya memberikan ruang bertanya, Mahfud juga mempersilakan masyarakat yang datang untuk memberikan saran atau menyampaikan kritik terhadap program dan visi-misi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Salah satu penanya hadir dari kalangan penyandang disabilitas. Dia menyampaikan keluhannya atas seringnya mengalami perampasan hak-hak sebagai seorang disabilitas. Salah satunya adalah direbutnya area parkir disabilitas yang sejatinya dibuat khusus untuk kalangan difabel.

Penanya tersebut juga mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan keluhan tersebut Pengadilan Negeri Sleman, namun dia mengaku laporannya tersebut tidak digubris.

Merespons hal tersebut, Mahfud menyebut bahwa sejatinya hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak pihak yang sewenang-wenang mengambil hak tersebut.