Ganjar Pranowo Safari Politik di Kalimantan dan Jawa, Mahfud MD Kunjungi Bengkulu Hari Ini

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD melakukan aktivitas politik di Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, pada hari ke-71 Kampanye Pilpres 2024, Selasa (6/2/2024).

Berdasarkan agenda kegiatan yang dirilis Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo akan melakukan safari politik di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sementara itu, Cawapres Mahfud MD akan menemui rakyat Bengkulu.

Disebutkan, Ganjar akan mengawali aktivitasnya di Kota Balikpapan dengan berorasi politik, pada Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Kalimantan Timur di BSCC Dome Balikpapan, Jalan Pangreh Praja, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Kalimantan Timur juga akan dimeriahkan Band Tipe-X, Lely Monsterga Dance, Renita Tutu, Via Arifin, dan Band asal Kota Balikpapan Edelweiss. Kegiatan yang dipandu influencer Singeri, juga melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu.

Usai berorasi politik, Ganjar akan makan siang sekaligus Shalat Dzuhur di Depot Terumbu Sultra di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Setelah itu, Capres berambut putih itu akan meninggalkan Kota Balikpapan untuk melanjutkan safari politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).