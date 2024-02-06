Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Safari Politik di Kalimantan dan Jawa, Mahfud MD Kunjungi Bengkulu Hari Ini

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |07:45 WIB
Ganjar Pranowo Safari Politik di Kalimantan dan Jawa, Mahfud MD Kunjungi Bengkulu Hari Ini
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD melakukan aktivitas politik di Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, pada hari ke-71 Kampanye Pilpres 2024, Selasa (6/2/2024).

Berdasarkan agenda kegiatan yang dirilis Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo akan melakukan safari politik di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sementara itu, Cawapres Mahfud MD akan menemui rakyat Bengkulu.

Disebutkan, Ganjar akan mengawali aktivitasnya di Kota Balikpapan dengan berorasi politik, pada Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Kalimantan Timur di BSCC Dome Balikpapan, Jalan Pangreh Praja, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Kalimantan Timur juga akan dimeriahkan Band Tipe-X, Lely Monsterga Dance, Renita Tutu, Via Arifin, dan Band asal Kota Balikpapan Edelweiss. Kegiatan yang dipandu influencer Singeri, juga melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu.

Usai berorasi politik, Ganjar akan makan siang sekaligus Shalat Dzuhur di Depot Terumbu Sultra di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Setelah itu, Capres berambut putih itu akan meninggalkan Kota Balikpapan untuk melanjutkan safari politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement