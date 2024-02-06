Mahfud MD Komitmen Berantas Koruptor Perizinan Tambang

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas para oknum yang biasa melakukan tindakan korupsi di bidang perizinan tambang.

Hal tersebut dia sampaikan dalam kampanye dialogis bertajuk Tabrak Prof yang digelar di Kafe Koat Kopi Seturan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin (5/2) malam.

Mahfud menyebut, tindakan korupsi pada sektor perizinan tambang telah menjamur dan menjadi alasan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Diketahui berdasarkan laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023.

Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115.

"Penambang ilegal, sama perizinan. Nah, sekarang baru 4 hari yang lalu, itu ada pengumuman bahwa Indeks Persepsi Korupsi kita tetap rendah. Ada di urutan nomor skor 34 dengan catatan urutan rangking negaranya dari 110 ke 115. Turun kita ini, artinya korupsinya masih terus merebak. Nah korupsi terus merebak ini antara lain di proses perizinan ini," kata Mahfud.

Penertiban oknum tambang disebut Mahfud bisa menjadi solusi atas permasalahan ini. Sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk bisa memilih pemimpin yang dapat tegas menegekan hukum kepada para oknum tersebut.