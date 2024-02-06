Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Minta Projo Cabut Laporan Polisi Soal Butet, Mahfud MD: Harusnya Jangan Hanya Butet

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |08:32 WIB
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada kelompok relawannya, Pro Jokowi (Projo) agar mencabut laporan terhadap budayawan, Butet Kertaredjasa di Polda DI Yogyakarta (DIY).

Bagi mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) arahan itu baik. Hanya saja, Mahfud merasa, Jokowi juga perlu memberi arahan serupa kepada pelapor lain yang memenjarakan suara kebenaran, seperti Aiman Witjaksono.

"Ya bagus, tetapi harusnya jangan hanya Butet, kan banyak yang mengalami nasib sama seperti Butet, apa namanya dipersulit, lalu Aiman banyak lah yang diperlakukan seperti Butet," katanya.

Mantan Ketua MK ini pun menegaskan, tak boleh ada intimidasi terhadap pihak yang meluapkan ekspresi maupun kritik. Terkecuali, kata Mahfud, bila suara fitnah.

Halaman:
1 2
      
