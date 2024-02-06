Deklarasi Pemuka Lintas Agama, Pemilu Damai Abaikan Intimidasi dan Ikuti Hati Nurani

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud bersama sejumlah pemuka lintas agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia mendeklarasikan Pemilu 2024 damai.

Hal itu rasanya pantas dilakukan, demi terciptanya pemilu damai, jujur adil dan jauh dari kecurangan.

"Pemilu yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan bermartabat akan melahirkan presiden, wakil presiden dan wakil rakyat yang terbaik dan dapat dipercaya," ujar Waketum MUI KH Marsudi Syuhud di Grha Oikumene, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Selain itu, Kiai Marsudi meminta supaya seluruh pemangku kepentingan juga diminta menjalankan tugas sebagaimana seharusnya.

"Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya," tambah Kiai Marsudi.

Pasalnya, di saat-saat krusial seperti ini warga negara Indonesia harus memiliki peran dan kontrol yang kua demi masa depan bangsa Indonesia.

"Dalam situasi yang rawan kepercayaan seperti yang dirasakan sekarang, peran, kontrol dan pengawasan ketat dan menyeluruh dari kita semua amat diperlukan," sebutnya.