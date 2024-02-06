Ganjar Pranowo Safari Politik ke Balikpapan dan Yogyakarta Hari Ini, Berikut Agendanya

BALIKPAPAN - Melanjutkan safari politik, Calon Presiden (Capres) No Urut 3, Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome, Balikpapan dan dilanjutkan ke Yogyakarta pada Selasa (6/2/2024).

Menurut agenda yang dirilis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ganjar akan menghadiri kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome, Balikpapan, pada Selasa siang.

Kampanye Akbar Hajatan Rakyat Kalimantan Timur ini juga dimeriahkan Band Tipe-X, Lely Monsterga Dance, Renita Tutu, Via Arifin, dan Band asal Kota Balikpapan Edelweiss.

Kegiatan yang dipandu influencer Singeri, juga melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah itu.

Seusai berorasi politik, Ganjar akan makan siang sekaligus Shalat Dzuhur di Depot Terumbu Sultra di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

Setelah ini, Ganjar akan makan siang di Depot Terumbu Sultra dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.