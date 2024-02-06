Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Logistik Pemilu di Luar Negeri, KPU: Surat Telah Terkirim dan Mulai Persiapan Pemungutan Suara

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |10:06 WIB
Logistik Pemilu di Luar Negeri, KPU: Surat Telah Terkirim dan Mulai Persiapan Pemungutan Suara
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari memastikan logistik pemilu 2024 di luar negeri sudah terkirim dan kini tengah mempersiapkan proses pemungutan suara di berbagai negara.

"Untuk logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan penghtungan suara di LN tentu saja sudah tekririm semua. Karena surat suara sudah dikirim lewat metode pos oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan juga kotak suara keliling (KSK) sedang dipersiapkan untuk pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN),"kata Hasyim saat ditemui wartawan di Kemlu RI.

"Jadi untuk logistik di luar negeri sudah terkirim semua sudah terpenuhi semua. Sehingga kegiatan pemungutan suaradi luar negeri sudah bisa dimulai melalui pos dan ksk," sambungnya.

Dia menjelaskan, ada sebanyak 128 TPSLN yang menggunakan metode TPS dan Pos. Sehingga tidak semua menggunakan KSK, hanya diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa atau pekerja yang terakumulasi di satu pabrik.

"128 TPLN kita semua mnegagunakan metode TPS dan pos. Yang punya kecenderungna menggunakan KSK adalah TPSLN yang ada warga negera kita bisa kelompok pelajar, mahsiswa atau pekerja yang terkumlasi dimisalkan di pemukiman atau di pabrik ada juga yang anak buah kapal (abk)," ucapnya.

Bahkan para ABK itu tidak bisa turun ke daratan untuk pergi ke TPSLN setempat karena memiliki kontrak kerja. Sehingga KPU meminta PPLN mendatangi ABK tersebut.

Halaman:
1 2
      
