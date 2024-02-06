Miliki 447 Ribu Pemilih Asal Indonesia, Bawaslu Sebut Malaysia Jadi Rawan Pelanggaran Pemilu

JAKARTA - Komisioner Bawaslu, Herwyn J H Malonda menyebut Malaysia menjadi negara yang paling rawan pelanggaran pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Hal itu dikarenakan banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

"Yang paling rawan sebenarnya adalah di mana penyelenggaraan pemilu yang paling banyak pemilihnya, kalau paling banyak pemilih ada di Malaysia,"kata Malonda kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin 5 Februari 2024 lalu.

Dia mengatakan, bahwa Malaysia telah memiliki pengalaman pelanggaran pemilu di tahun 2019. Adapun di pemilu 2024, pihaknya akan fokus pada pencegahan pelanggaran pemilu di Malaysia karena sudah mendapatkan banyak laporan.

"Tempat itu sudah punya pengalaman pelanggaran di Malaysia juga tahun 2019 ada pelanggaran yang terjadi. Kita fokus ke sana itu paling banyak pelanggaran itu pun saat ini sudah mulai banyak beberapa laporan masuk justru dari sana," kata dia.

Lebih lanjut, Bawaslu kini tengah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan sebelum melakukan upaya penindakan. Serta melakukan penguatan kapasitas termasuk melakukan pendampingan secara ketat para PPLN yang bertugas di Malaysia.

"Ini yang memang sudah kita lakukan upaya-upaya mitigasi dari awal. Tanpa kita menyampingkan wilayah yang lain di luar negeri, kalau kita lihat itu bisa saja kejadiannya di Sydney, New York, Taipei, Hongkong dan sebagainya," ucapnya.

BACA JUGA: KPU Pastikan 198 Data Ganda Pemilih di New York Sudah Dicoret

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada sebanyak 447 ribu pemilih asal Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dimana ada 6 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang berada di negari Jiran itu.

"Dari 128 perwakilan PPLN kita yang ada, 6 itu di Malaysia. Kalau jumlah pemilih kita total di luar negeri jumlahnya adalah 1.750.474 orang, 447 ribu ada di Kuala Lumpur risikonya dan tanggung jawabnya juga paling besar," ucapnya.