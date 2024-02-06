Ahok Hadiri Kampanye Akbar Relawan Ganjar-Mahfud di Los Angeles

JAKARTA - Diaspora di Los Angeles Amerika Serikat (AS) menggelar Gebyar Seni GAMA-USA 2024 pada Kampanye Akbar di wilayah Southern California pada Sabtu, 3 Februari 2024. Bertempat di Aula HKBP Ontario, acara yang dihadiri oleh kader PDIP, Relawan dan Simpatisan Ganjar-Mahfud yang tergabung dalam GAMA-USA merupakan ajang untuk menghibur masyarakat, khususnya para pendukung Paslon nomor urut 3.

Adapun pesan yang disampaikan dalam Kampanye Akbar tersebut adalah mengimbau agar masyarakat untuk tidak golput dan menggunakan hak pilih, serta untuk memastikan dan mengawal terus jalannya Pesta Demokrasi dengan bebas, rahasia, jujur, adil, serta aman dan damai.

Cawapres Mahfud MD, perwakilan TPN Ronny Talapessy, dan Basuki Tjahaya Purnama yang akrab dipanggil Ahok juga hadir secara daring untuk menyapa dan berkomunikasi dengan sekitar 108 diaspora yang datang.

Kampanye Akbar di Los Angeles ini merupakan kegiatan pertama di Amerika yang dihadiri secara daring oleh Ahok setelah pengunduran dirinya dari Pertamina untuk mendukung kampanye Ganjar-Mahfud.

“Teman-teman di sini banyak sekali yang mendukung Pak Ahok dan kami sangat senang beliau dapat hadir pada hari ini, dan pesan beliau sangat mengena di hati kami” ujar Teddy Muaja Wakil Ketua Bidang Kehormatan PDIP USA menanggapi tentang ucapan Ahok yang mengatakan bahwa janji kemerdekaan itu untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan untuk bagi-bagi bantuan sosial.