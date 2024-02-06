Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berapa Lama Proses Perhitungan Suara Pemilu 2024?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |14:58 WIB
JAKARTA - Berapa lama proses perhitungan suara Pemilu 2024? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi masyarakat umum. Dalam hal ini, Indonesia menggelar Pemilu pada 14 Februari 2024.

Adapun, masyarakat memilih beberapa pasangan calon Presiden. Nantinya setelah masyarakat memilih, barulah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitungnya dari setiap provinsi di Indonesia.

Lantas berapa lama proses perhitungan suara Pemilu 2024? Nyata itu bisa memakan hampir satu bulan seperti proses pemilu sebelumnya yakni pada 2019.

Dalam hal ini, penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Dengan demikian, penghitungan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024.

