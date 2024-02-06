Komunitas Tionghoa Berikan Dukung ke Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Masyarakat keturunan Tionghoa, yang selama ini menjadi bagian dari ‘silent majority’ di Indonesia memberikan dukungannya untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sikap politik tersebut disampaikan masyarakat Tionghoa setelah menyimpulkan bahwa hanya pasangan Ganjar-Mahfud yang layak memimpin Indonesia.

“Jangan sampai kita salah memilih pemimpin, apalagi coba-coba dengan memilih yang tidak berpengalaman dan belum teruji dalam mengelola pemerintahan,” ujar William Hui, perwakilan dari komunitas The Silent Majority, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

“Setelah melihat rekam jejak para capres, kami memutuskan mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, di Pilpres 2024. Bagi kami mereka memiliki kriteria yang pas memimpin Indonesia,"sambungnya.

Selama ini kata dia, masyarakat Tionghoa di Indonesia cenderung bersikap diam apalagi memperlihatkan sikap politiknya di setiap Pemilu.

Namun pada pilpres 2024, setelah mencermati 21 program unggulan Ganjar-Mahfud, hal itu yang jadi alasan pihaknya memantapkan diri mendukung pasangan nomor urut tiga.