HOME NEWS NASIONAL

Ilham Habibie: Jangan Ada Intervensi dan Intimidasi Jelang Pemilu 2024!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |17:01 WIB
Ilham Habibie: Jangan Ada Intervensi dan Intimidasi Jelang Pemilu 2024!
Habibie Demokrasi Forum Beri Rekomendasi Jelang Pemilu 2024
JAKARTA – Habibie Demokrasi Forum (HDF) memberikan sejumlah rekomendasi terkait situasi politik jelang Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, mengatakan, perkuat demokrasi melalui peran masyarakat dalam memajukan nilai-nilai dan praktik demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Yaitu bisa melalui penciptaan ruang partisipasi politik yang bermakna dengan mendorong kerjasama dan kolaborasi antar masyarakat sipil dalam penyampaian berbagai aspirasi serta penghargaan terhadap keberagaman Indonesia,"ujarnya, Selasa (6/2/2024).

“Memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan secara bebas dan adil, tanpa ada intervensi dan intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi,”sambungnya.

Pihaknya juga mendorong peran dan keterwakilan perempuan dalam politik melalui pengawalan dan penguatan regulasi dan mekanisme afirmasi, peningkatan kapasitas calon pemimpin atau legislator perempuan, dan memberi akses dan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik.

“Tingkatkan literasi media dan edukasi politik masyarakat sipil melalui berbagai kegiatan yang bersifat partisipatif dan mendorong critical thinking sebagai upaya merawat dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi,” tuturnya.

