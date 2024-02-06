Deklarasi WNI di Britania Raya dan Irlandia Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ratusan warga antusias menyatakan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.

Dukungan tersebut terjadi saat Relawan Ganjarist Britania Raya dan Irlandia, Zulinda Tando Berry Natalegawa menggelar Deklarasi dan Doa Bersama pada, Minggu 4 Februari 2024, di London.

Koordinator Relawan/Ketua Relawan Ganjarist Britania Raya & Irlandia, Zulinda Tando Berry Natalegawa mengatakan ratusan WNI yang terdiri dari diaspora hingga mahasiswa sangat antusias mengikuti acara tersebut.

"Antusiasme bagus sekali untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Kita melakukan deklarasi dan doa bersama di tower bridge London lalu makan sama-sama dengan mahasiswa dan lainnya," kata Zulinda dalam wawancara bersama iNews TV secara daring, Selasa (6/2/2024).

Dia mengungkapkan alasan memilih Ganjar-Mahfud karena keduanya memiliki track record/rekan jejak yang baik, berintegritas dan penuh prestasi.

Terutama dengan 21 program unggulan yang dianggap dapat memajukan bangsa Indonesia ke depan.

"Apalagi dari 21 program yang tidak ada di Paslon lain semoga terealisasi ini kan janji. Walaupun kita diluar negeri, itu untuk anak cucu kita, jiwa kita tetap di Indonesia, warga negara Indonesia yang setia terhadap negaranya," kata Zulinda.