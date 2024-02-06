Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deklarasi WNI di Britania Raya dan Irlandia Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:23 WIB
Deklarasi WNI di Britania Raya dan Irlandia Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Deklarasi WNI di Britaria Raya siap menangkan Ganjar-Mahfud (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Ratusan warga antusias menyatakan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.

Dukungan tersebut terjadi saat Relawan Ganjarist Britania Raya dan Irlandia, Zulinda Tando Berry Natalegawa menggelar Deklarasi dan Doa Bersama pada, Minggu 4 Februari 2024, di London.

Koordinator Relawan/Ketua Relawan Ganjarist Britania Raya & Irlandia, Zulinda Tando Berry Natalegawa mengatakan ratusan WNI yang terdiri dari diaspora hingga mahasiswa sangat antusias mengikuti acara tersebut.

"Antusiasme bagus sekali untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat demi masa depan bangsa yang lebih baik. Kita melakukan deklarasi dan doa bersama di tower bridge London lalu makan sama-sama dengan mahasiswa dan lainnya," kata Zulinda dalam wawancara bersama iNews TV secara daring, Selasa (6/2/2024).

Dia mengungkapkan alasan memilih Ganjar-Mahfud karena keduanya memiliki track record/rekan jejak yang baik, berintegritas dan penuh prestasi.

Terutama dengan 21 program unggulan yang dianggap dapat memajukan bangsa Indonesia ke depan.

"Apalagi dari 21 program yang tidak ada di Paslon lain semoga terealisasi ini kan janji. Walaupun kita diluar negeri, itu untuk anak cucu kita, jiwa kita tetap di Indonesia, warga negara Indonesia yang setia terhadap negaranya," kata Zulinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement