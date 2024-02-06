Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Datangi Bawaslu, Suarakan Pemilu Berlangsung Jurdil

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:42 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Datangi Bawaslu, Suarakan Pemilu Berlangsung Jurdil
TPN Ganjar-Mahfud. (Foto: Danandaya AP)
JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis beserta jajarannya mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyuarakan agar peserta demokrasi lima tahunan sekali ini dapat terselenggara secara jujur dan adil (Jurdil). Pertemuan secara tertutup itu berlangsung di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

"Kami mengatakan kepada Bawaslu bahwa kita semua harus punya komitmen untuk menjaga pemilu dan pilpres yang jurdil karena bangsa ini akan dinilai dari kemampuannya menjaga pemilu itu apakah jurdil atau tidak," ucap Todung usai pertemuan.

Dia mengatakan satu suara dari masyarakat di hari pencoblosan itu sangat penting menentukan nasib bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, jika terdapat kecurangan pemilu hal tersebut harus dilawan.

"Ada persepsi seolah-olah pemilu dan pilpres ini bisa jadi penuh dengan kecurangan, bisa jadi pemilu dan pilpres ini tidak jurdil. ini persepsi ini harus dilawan, bukan dengan membangun persepsi yang lain," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap Bawaslu bisa melakukan pengawasan dengan intens agar pemilu tahun ini berjalan jurdil.

"Kita minta Bawaslu untuk betul-betul bersikap tegas, tidak ambigu, profesional, tidak menguntungkan satu kelompok atau satu paslon karena kalau Bawaslu melanggar itu maka kita akan mendapatkan pemilu dan pilpres dan cacat. mudah-mudahan pemilu dan pilpres yang cacat itu tidak akan terjadi," ucapnya.

