HOME NEWS NASIONAL

Kampanye Nasional di Bekasi, Massa PPP Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:52 WIB
Massa PPP Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Massa PPP Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
A
A
A

BEKASI - Masyarakat dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan solidaritas dan antusiasme yang tinggi saat kegiatan kampanye nasional Pemilu 2024, di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kampanye nasional kali ini, PPP juga mengkampanyekan Capres Cawapres nomor urut tiga yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD beserta program unggulannya, seperti KTP sakti, internet gratis, gaji guru ngaji, dan lainnya.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, program yang disampaikan juga mendapat respons positif oleh masyarakat dan para simpatisan yang hadir.

“Alhamdulillah walaupun sempat hujan tetapi acara tetap berlangsung baik. Masyarakat tetap antusias dan menunggu sampai acara selesai,” ujarnya dikutip, Selasa (6/2/2024).

Mardiono semakin yakin partainya dapat menang Pemilu 2024. Sebab, menurutnya berdasarkan survei internal dan laporan dari wilayah se-Indonesia proses kampanye yang hampir selesai ini telah berjalan dengan baik.

“Di Jabar sendiri cukup solid dan bergerak baik, begitu pula di daerah kabupaten kota provinsi lain. Semuanya menurut survei internal, hasil laporan, dan roadshow saya dari Sabang hingga Merauke insyaallah akan mengalami kenaikan di Pemilu 2024,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
