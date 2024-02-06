Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Optimis Raih Suara Anak Muda di Pilpres 2024, Programnya Paling Konkret

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |19:03 WIB
Ganjar-Mahfud Optimis Raih Suara Anak Muda di Pilpres 2024, Programnya Paling Konkret
Ganjar-Mahfud MD (MPI)
A
A
A

 

DEPOK - Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi mengaku optimis meraih suara anak muda di Pilpres 2024 untuk memenangkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 3. Menurutnya program yang ditawarkan Ganjar-Mahfud bagi anak muda paling konkret tak mengawang-ngawang.

Hal itu disampaikan usai menghadiri acara Election Fest bertajuk 'Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Menjaga Integritas Pemilu Serentak 2024' di Auditorium Mochtar Riady Fisip UI, Depok, Jawa Barat pada Selasa (6/2/2024).

"Sangat optimis karena saya melihat diantara Capres-Cawapres lain Mas Ganjar itu yang programnya benar dirasakan anak muda, yang paling konkret tidak mengawang-ngawang," kata Aris.

Aris pun menyinggung program makan siang gratis dan hilirisasi dari pasangan Prabowo-Gibran tidak menyelesaikan persoalan anak muda saat ini.

"Tidak mungkin anak muda dapat diselesaikan masalahnya hanya dengan makan siang gratis kan tidak bisa. Kalau gak makan gratis anak muda disodori hilirisasi nah ini," ucapnya.

