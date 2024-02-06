Ini Klarifikasi UPNVJ Perihal Seruan Aksi Massa Kritisi Jokowi

JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengklarifikasi perihal seruan aksi massa dari sivitas akademika yang ditujukan untuk merespons sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak netral dalam Pemilu 2024. Seruan aksi massa ini dijadwalkan berlangsung hari Selasa, 6 Februari 2024.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., MH. menegaskan bahwa pihak kampus bukan inisiator dari kegiatan tersebut.

"Kami hanya meminta sivitas akademika untuk memilih saat pemilu nanti, dengan menggunakan hak pilih masing-masing," ucap Ria.

BACA JUGA:

Ia menegaskan kembali bahwa seruan sivitas akademika untuk menggelar aksi massa mengkritisi Presiden Jokowi tidak mewakili sikap resmi universitas.

"Dan kami menegaskan bahwa kami tidak mengintervensi siapa-siapa. Semua bebas menentukan pilihan," lanjutnya.

Ria juga mengatakan bahwa sebagai institusi akademik yang menjamin kebebasan berpendapat, UPNVJ tetap memberikan ruang berekspresi bagi mahasiswa.

BACA JUGA:

Ia tidak melarang kepada mahasiswa yang mau berdemo itu pilihan masing-masing. Hal terpenting kata Ria, jangan menjadikan kampus sebagai titik kumpul BEM-BEM dari Universitas lain untuk tujuan partisan dalam situasi pemilu saat ini.

Selain itu, Ria juga berpesan kepada setiap sivitas akademika, khususnya mahasiswa pengurus BEM, untuk selalu berpikir rasional dan kritis terhadap dinamika konstelasi dan kontestasi politik saat ini.