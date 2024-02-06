Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Klarifikasi UPNVJ Perihal Seruan Aksi Massa Kritisi Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |19:26 WIB
Ini Klarifikasi UPNVJ Perihal Seruan Aksi Massa Kritisi Jokowi
UPNVJ. (Foto: Dok UPNVJ)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengklarifikasi perihal seruan aksi massa dari sivitas akademika yang ditujukan untuk merespons sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak netral dalam Pemilu 2024. Seruan aksi massa ini dijadwalkan berlangsung hari Selasa, 6 Februari 2024.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., MH. menegaskan bahwa pihak kampus bukan inisiator dari kegiatan tersebut.

"Kami hanya meminta sivitas akademika untuk memilih saat pemilu nanti, dengan menggunakan hak pilih masing-masing," ucap Ria.

 BACA JUGA:

Ia menegaskan kembali bahwa seruan sivitas akademika untuk menggelar aksi massa mengkritisi Presiden Jokowi tidak mewakili sikap resmi universitas.

"Dan kami menegaskan bahwa kami tidak mengintervensi siapa-siapa. Semua bebas menentukan pilihan," lanjutnya.

Ria juga mengatakan bahwa sebagai institusi akademik yang menjamin kebebasan berpendapat, UPNVJ tetap memberikan ruang berekspresi bagi mahasiswa.

 BACA JUGA:

Ia tidak melarang kepada mahasiswa yang mau berdemo itu pilihan masing-masing. Hal terpenting kata Ria, jangan menjadikan kampus sebagai titik kumpul BEM-BEM dari Universitas lain untuk tujuan partisan dalam situasi pemilu saat ini.

Selain itu, Ria juga berpesan kepada setiap sivitas akademika, khususnya mahasiswa pengurus BEM, untuk selalu berpikir rasional dan kritis terhadap dinamika konstelasi dan kontestasi politik saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement