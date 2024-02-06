Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Pilpres dan Pileg Paling Lambat 20 Maret 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |20:49 WIB
Hasil Pilpres dan Pileg Paling Lambat 20 Maret 2024
Ilustrasi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan penetapan perhitungan suara untuk Pemilu 2024 paling lambat dilakukan pada 20 Maret 2024. Sebab hal tersebut telah tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Menurut UU Pemilu dijadwalkan paling lambat dilaksanakan penetapan hasil pemilu nasional itu 35 hari setelah hari pemungutan suara yang itu dijadwalkan itu nanti 20 Maret 2024," kata Hasyim dikutip, Selasa (6/2/2024).

Dia mengatakan hal tersebut juga berlaku untuk perhitungan suara pemilih di luar negeri. Nantinya kata Hasyim, para Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) akan diundang ke kantor KPU untuk menyampaikan hasil perhitungan suaranya di masing-masing wilayah.

"Jadi ketika dalam proses-proses rekapitulasi sebelum 20 maret 2024 temen-teman PPLN sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya diundang ke Jakarta ke kantor KPU pusat," sambungnya.

Diketahui, KPU telah menerapkan tiga metode pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri. Metode pertama, Tempat Pemungutan Suara (TPS) didirikan di kantor perwakilan di Indonesia di luar negeri.

Seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan Wismaduta.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
