Sambangi Embung Kaliaji Sleman, Ganjar: Tak Hanya Dilestarikan Seni Tradisional Harus Dikembangkan

SLEMAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo -- yang juga diusung oleh Partai Perindo -- mendatangi Embung Kaliaji, yang terletak di Dusun Sangurejo, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (6/2/2024).

Kedatangan Ganjar ke Embung Kaliaji untuk menghadiri acara bertajuk "Jathil Bareng Mas Ganjar”. Ketika tiba, Capres berambut putih ini disambut kesenian Jathilan dan ribuan masyarakat Sleman yang sudah menantinya untuk bertemu secara langsung.

Adapun Jathilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya bahkan juga di wilayah Jawa Tengah.

BACA JUGA: Caleg DPRD DKI Partai Perindo Komitmen Benahi Sektor UMKM

Kesenian Jathilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengaku seperti bernostalgia semasa kecil lantaran kerap menonton kesenian seperti Jathilan.

Ganjar menyebut seni tradisional tak hanya cukup dengan dilestarikan, tapi harus dikembangkan agar tak lekang oleh zaman.