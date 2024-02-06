Bertandang ke Banten, Atikoh Sowan Abuya Muhtadi dan Ziarah Makam Abuya Dimyathi

PANDEGLANG - Siti Atikoh Suprianti, istri calon Presiden RI nomor urut 03 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, berkunjung ke Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang, Banten, Selasa (6/2/2024). Atikoh diterima langsung pengasuh ponpes, Ahmad Muhtadi atau yang akrab disapa Abuya Muhtadi.

Atikoh tiba di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB. Abuya Muhtadi yang menunggu di dalam kediamannya kemudian menyapa Atikoh. Keduanya tampak berbincang ditemani anggota keluarga Abuya Muhtadi lainnya.

"Abuya, saya silaturahmi sekalian minta doa restu," kata Atikoh di hadapan Abuya Muhtadi.

Tanpa berpanjang lebar, Abuya Muhtadi langsung memimpin doa. Dibuka dengan bacaan surat Al-Fatihah, ulama kharismatik itu melangitkan doa-doa diamini para tamu yang hadir di lokasi.

Usai berdoa, Abuya Muhtadi bangkit dari duduknya dan mengajak Atikoh untuk melanjutkan pertemuan secara tertutup. Di dalam, tampak turut menemani keluarga dan para menantu Abuya Muhtadi.

Sekitar 30 menit, Atikoh kemudian keluar dari kediaman dan menuju ke kompleks pemakaman keluarga untuk ziarah ke makam Abuya Dimyathi. Atikoh mengatakan, pertemuan itu tak lain untuk silaturahmi.

"Alhamdulillah bisa bersilaturahmi hari ini, ikhtiar. Kalau Mas Ganjar kan sudah. Kebetulan saya nanti mau ke saudara, jadi sekalian silaturahmi dan minta doa restu," ucap Atikoh.