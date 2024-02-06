Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Penyandang Tunanetra Balikpapan Raba Wajah Ganjar: Bapak Pemimpin Jujur!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |21:23 WIB
Momen Penyandang Tunanetra Balikpapan Raba Wajah Ganjar: Bapak Pemimpin Jujur!
A
A
A

BALIKPAPAN – Calon presiden 2024 nomor urut 03, Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, datang ke Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menghadiri acara bertajuk Hajatan Rakyat, Selasa (6/2/2024). Seperti biasa, acara itu dihadiri ribuan masyarakat yang mengelu-elukan nama Ganjar.

Tak hanya warga biasa, para penyandang disabilitas juga selalu hadir dalam acara Hajatan Rakyat Ganjar. Seperti saat di Balikpapan, sejumlah penyandang disabilitas juga hadir di sana.

Di antaranya Salman, seorang penyandang disabilitas netra. Salman diundang naik ke atas panggung untuk menyampaikan pesan secara langsung pada Ganjar.

"Saya Salman Pak, penyandang netra yang sehari-hari bekerja jualan telur asin di Balikpapan. Saya titip pesan Pak, kalau bapak jadi presiden tolong perhatikan teman-teman disabiliitas di Indonesia, karena masih banyak yang belum mendapat perhatian," ucap Salman.

Tak hanya menyampaikan pesan itu, Salman juga memiliki permintaan khusus ke Ganjar. Kepada mantan Gubernur Jateng dua periode itu, Salman ingin meraba wajah agar lebih mengenal Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
