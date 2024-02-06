Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Liliana Tanoesoedibjo Bersyukur Bazar Murah Perindo Disambut Antusias Warga Kramat Pela

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:32 WIB
Liliana Tanoesoedibjo Bersyukur Bazar Murah Perindo Disambut Antusias Warga Kramat Pela
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Jakarta 2 Partai Perindo Liliana Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD DKI Dapil 7 Jakarta Selatan Effendi Syahputra menggelar kampanye yang meliputi bazar murah serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di Lapangan Posyandu, Jalan Pandan RT4/RW9, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Liliana terlihat mendatangi warga yang tengah melakukan pemeriksaan kesehatannya. Ia pun menanyakan kondisi kesehatan sambil mengingatkan pola makan warga agar tidak sembarangan.

"Gimana bu? sehat? dijaga ya pola makannya biar sehat terus," jelas Liliana yang juga merupakan Ketua Umum Kartini Perindo ketika ditemui dilokasi.

Usai menanyakan kesehatan beberapa warga, Liliana bergeser ke meja bazar murah yang meliputi beras dan minyak goreng. Pada kegiatan ini, warga bisa menebus beras 1,5 kg dan minyak goreng 1 liter hanya dengan harga Rp5 ribu.

"Kami sangat bersyukur senang sekali karena mereka antusias sekali terutama karena harga-harga lagi melonjak jadi kami siapkan bazar murah disini," tutur Liliana.

Sebelum berpamitan, Liliana pun sempat berdialog, bersalaman, hinga berfoto dengan para warga yang hadir.

Salah seorang warga, Neneng berharap, apabila Liliana berhasil masuk kursi DPR RI, harga bahan pangan bisa stabil.

Halaman:
1 2
      
