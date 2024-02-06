Caleg PKS Ini Sebar Surat ke Warga, Isinya Minta Maaf Tak Ladeni Politik Uang

JAKARTA - Berbagai upaya dan strategi terus dilakukan para calon legislatif (caleg) untuk mendulang suara rakyat jelang Pemilu 2024. Namun hal tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya adalah tidak menggunakan politik uang.

Politikus PKS Fahrizal Zain bahkan menyurati para warga Jakarta Selatan untuk menolak segala sesuatu yang bersifat politik uang.

Dalam suratnya Fahrizal Zain menyampaikan permohonan maaf, jika selama masa kampanye tidak bisa melakukan politik uang kepada masyarakat karena hal tersebut sangat berentangan dengan prinsip hidupnya.

Politikus PKS Fahrizal Zain

"Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua, sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena hanya bisa mengirim surat ini. Mohon maaf kami tidak bisa melakukan “money politik,” karena keterbatasan kami, dan kami takut tidak mendapat ridho dari Allah Ta’ala," tulisnya dikutip, Selasa (6/2/2024).

Caleg DPRD DKI Jakarta dari PKS Dapil 8 ini juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Sebab, suara warga akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya.