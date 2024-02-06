Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Caleg PKS Ini Sebar Surat ke Warga, Isinya Minta Maaf Tak Ladeni Politik Uang

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |23:17 WIB
Caleg PKS Ini Sebar Surat ke Warga, Isinya Minta Maaf Tak Ladeni Politik Uang
Ilustrasi Politik Uang/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Berbagai upaya dan strategi terus dilakukan para calon legislatif (caleg) untuk mendulang suara rakyat jelang Pemilu 2024. Namun hal tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya adalah tidak menggunakan politik uang.

Politikus PKS Fahrizal Zain bahkan menyurati para warga Jakarta Selatan untuk menolak segala sesuatu yang bersifat politik uang.

Dalam suratnya Fahrizal Zain menyampaikan permohonan maaf, jika selama masa kampanye tidak bisa melakukan politik uang kepada masyarakat karena hal tersebut sangat berentangan dengan prinsip hidupnya.

ist

Politikus PKS Fahrizal Zain

"Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua, sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena hanya bisa mengirim surat ini. Mohon maaf kami tidak bisa melakukan “money politik,” karena keterbatasan kami, dan kami takut tidak mendapat ridho dari Allah Ta’ala," tulisnya dikutip, Selasa (6/2/2024).

Caleg DPRD DKI Jakarta dari PKS Dapil 8 ini juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Sebab, suara warga akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement