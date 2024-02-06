Ekshumasi Jenazah Dante Putra Tamara Tyasmara Selesai, Polisi: Hasilnya Segera Disampaikan

JAKARTA - Polda Metro Jaya telah rampung melaksanakan proses ekshumasi terhadap jenazah putra artis Tamara Tyasmara, yakni Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante (6) di TPU Jeruk Purut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2024).

Adapun tujuan dalam menggelar autopsi tersebut, yakni untuk mengetahui penyebab kematian Dante.

"Tadi kami sudah melaksanakan kegiatan rangkaian, mulai dari penggalian kubur, sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Wira menuturkan, pihaknya akan melakukan koordinasi bersama tim Kedokteran Forensik RS Polri, guna mengetahui hasil ekshumasi tersebut. Dia menegaskan, hasil ekshumasi itu akan segera disampaikan dalam waktu dekat.

"Untuk hasil ekshumasi kami nanti akan mencoba akan berkoordinasi dengan ketua tim yg melakukan pemeriksaan," ujar Wira.

"Kami berharap dalam waktu cepat bisa mendapatkan hasil karena itu pun hasil pemeriksaan kegiatan ekshumasi hari ini, itu harus dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Puslabfor Polri," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante, anak Tamara Tyasmara dan DJ Angger Dimas, meninggal dunia setelah diduga tenggelam di kolam renang di Jakarta Timur, Sabtu (27/1/2024).

Anak Tamara Tyasmara itu disebut sedang senang-senangnya berenang. Peristiwa memilukan itu terjadi kala Dante meminta bunya mengizinkannya berenang.

"Dia selalu semangat kalau mau berenang," kata Tamara Tyasmara, Selasa (30/1/2024).