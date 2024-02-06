Surat Suara Pemilu 2024 di Kecamatan Sawah Besar Rusak Tak Terurus

JAKARTA - Surat suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat mengalami kerusakan. Surat suara yang rusak itu, diketahui adalah surat suara untuk pemilihan DPD RI, DPR RI hingga Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Ada belasan surat suara yang rusak di Kecamatan Sawah Besar tapi untuk jumlahnya saya belum hitung,” kata Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawah Besar, Jakarta Pusat, Hendra saat dihubungi, Selasa, (6/2/2024).

Hendra mengungkapkan surat suara yang rusak itu bervariasi mulai dari surat suara DPD, DPR, Presiden. Kerusakan surat suara didapati saat petugas tengah melakukan penyortiran surat suara.

“Kita juga masih menunggu arahan dari KPU Jakpus terkait surat suara yang rusak. Saat ini surat suara yang rusak masih berada di kecamatan,” ucap Hendra.

Sementara itu, salah satu petugas PPK yang enggan disebutkan namanya mengatakan kerusakan surat suara kebanyakan rusak akibat menempel dengan perekat kardus. Akibat surat suara yang menempel membuat bagian depan surat suara rusak.

“Bagian depan yang rusak, soalnya pas kita buka kardus ternyata surat suara nempel pada pereka. Yang rusak langsung kita sisihkan dan laporkan,” ungkap salah satu petugas yang tengah melakukan penyortiran.

(Angkasa Yudhistira)