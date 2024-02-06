Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik di Babakan Madang Bogor Terbakar, Masih Dalam Penanganan Petugas Damkar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |23:02 WIB
Pabrik di Babakan Madang Bogor Terbakar, Masih Dalam Penanganan Petugas Damkar
A
A
A

BOGOR - Sebuah pabrik di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor dilaporkan terbakar. Saat ini, kebakaran masih ditangani petugas pemadam.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak kobaran api yang besar tengah melahap sebuah bangunan. Terlihat beberapa orang berada di sekitar lokasi.

Pada foto lainnya, kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi ke atas. Warna kemerahan dari kobaran pun terlihat jelas memecah gelapnya malam.

Terpisah, Komandan Sektor (Dansek) Damkar Citeureup Andang membenarkan adanya informasi pabrik yang terbakar di wilayah Babakan Madang.

"Iya betul," kata Andang dikonfirmasi, Selasa (6/2/2024).

Belum diketahui pasti kronologi kebakaran termasuk area bangunan yang terbakar dan lainnya. Saat ini, kebakaran masih ditangani petugas Damkar.

"Lagi ditangani. Anggota belum laporan/belum ngedata," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Babakan Madang kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973//kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957//kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949//kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920//kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595//kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183503//kebakaran_gudang_kembang_api_di_sao_paulo_brasil-1fgr_large.jpg
Gudang Kembang Api Terbakar Hebat di Brasil, Seorang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement