Pabrik di Babakan Madang Bogor Terbakar, Masih Dalam Penanganan Petugas Damkar

BOGOR - Sebuah pabrik di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor dilaporkan terbakar. Saat ini, kebakaran masih ditangani petugas pemadam.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak kobaran api yang besar tengah melahap sebuah bangunan. Terlihat beberapa orang berada di sekitar lokasi.

Pada foto lainnya, kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi ke atas. Warna kemerahan dari kobaran pun terlihat jelas memecah gelapnya malam.

Terpisah, Komandan Sektor (Dansek) Damkar Citeureup Andang membenarkan adanya informasi pabrik yang terbakar di wilayah Babakan Madang.

"Iya betul," kata Andang dikonfirmasi, Selasa (6/2/2024).

Belum diketahui pasti kronologi kebakaran termasuk area bangunan yang terbakar dan lainnya. Saat ini, kebakaran masih ditangani petugas Damkar.

"Lagi ditangani. Anggota belum laporan/belum ngedata," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)