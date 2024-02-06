Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan, Pilar Sebut Alokasikan Dana untuk 15 Ribu Warga

Hambali , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |23:28 WIB
Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan, Pilar Sebut Alokasikan Dana untuk 15 Ribu Warga
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ikhsan (Foto: Ist)
A
A
A

TANGSEL - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp42 juta ke salah satu ahli waris yang termasuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan (TK).

Penyerahan dilakukan Pilar saat menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendamping sosial, di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Selasa (6/2/2024).

"Saya serahkan bantuan santunan ini ke ahli waris Almarhum Bapak Mahmudin, senilai 42 juta rupiah," katanya.

Dijelaskan oleh Pilar, santunan ini merupakan penyempurnaan program Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terkait santunan kematian. Di mana sebelumnya masyarakat mendapatkan santunan sebesar Rp4 juta.

"Pemkot Tangsel di tahun ini mengalokasikan dana pada program BPJS Ketenagakerjaan khususnya JKM dan JKK bagi 15 ribu warga tidak mampu dan pekerja rentan kecelakaan. Seperti buruh, sopir, ojek, pedagang kecil dan sebagainya," jelasnya.

Lewat program ini, Pilar berharap dapat membantu keluarga yang ditinggalkan. Sehingga bisa dimanfaatkan nantinya untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari dan hal produktif lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126673/tangsel-dJuR_large.jpg
Indeks Pembangunan Manusia Tangsel Tertinggi di Banten, Kemiskinan Terendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/338/3117595/tangsel-vNX0_large.jpg
Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/338/3088018/tangsel-WUOT_large.jpg
Dorong Warga Melek Digital, Pemkot Tangsel Pasang 1.078 Wifi Gratis di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/338/3082360/tangsel-Jhrb_large.jpg
Cegah Kejahatan, 4.738 Lampu PJU di Tangsel Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038449/heboh-isu-aset-kendaraan-dinas-diduga-hilang-ini-kata-plt-kepala-bkad-tangsel-I36a2U6NGj.jpg
Heboh Isu Aset Kendaraan Dinas Diduga Hilang, Ini Kata Plt Kepala BKAD Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/338/3032428/terus-diperluas-kini-58-pkbm-se-tangsel-dipasang-internet-gratis-mXEai5xyTv.jpg
Terus Diperluas, Kini 58 PKBM Se-Tangsel Dipasang Internet Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement