Datang ke Ponpes di Sindanglaya, Atikoh Ganjar Ingatkan Masyarakat untuk Tidak Golput

SERANG - Istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti bersilaturahmi dengan mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) Syifaul Qulub Lil Mutaallimin di Sindanglaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang.

Atikoh datang ke lokasi pada Selasa (6/2/2024) sekitar pukul 21.00 WIB dengan mengenakan kerudung cokelat dan gamis berwarna hitam.

Kedatangan Atikoh langsung disambut oleh ratusan santriwan dan santriwati di depan pintu gerbang ponpes.

Sebagian dari santriwan membawa rebana, lalu mereka memukul alat musik itu, sembari lainnya melantunkan selawat ketika menyambut Atikoh.

Sementara itu, santriwati yang sudah menunggu kehadiran Atikoh dengan berjejer dari pintu gerbang, saling berebut mencium tangan ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu.