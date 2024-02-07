Komitmen Ganjar Pranowo untuk Anak Bangsa yang Berprestasi, Berikan Fasilitas Hingga Akses

SLEMAN - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa ia akan memberikan fasilitas dan akses khusus bagi anak bangsa yang memiliki prestasi lantaran sudah mengharumkan nama Indonesia.

Komitmen tersebut ia ucapkan saat berdialog dengan pegiat seni, pembalap motor, atlet esports hingga penyandang disabilitas dalam acara inspirasi negeri di Rumah Inspirasi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (6/2/2024) malam.

“Hari ini saya diundang bertemu ada seniman, penari, atlet esport, Pembalap Moto GP keren. Ini orang-orang berprestasi butuh difasilitasi, kemudian ada penyandang disabilitas yang main musik, bagaimana anak-anak bertalenta itu bagus bisa mendapatkan akses,” ujar Ganjar.

Lewat dialog tersebut, Ganjar merasa hal tersebut merupakan hal penting baginya. Sebab, ia kembali mendapatkan banyak hal baru yang nantinya akan menjadi perhatian ketika memimpin Indonesia.

“Jadi saya mendapatkan banyak pelajaran masukan dari mereka, rasa-rasanya memang langkah-langkah yang pernah dilakukan pemerintah sudah berjalan,” tutur Ganjar.

“Tapi butuh lebih cepat, lebih komprehensif dasarnya regulasi yang perlu dibuat mereka mendapatkan rekomendasi kewajibannya,” imbuh Ganjar.