HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tegaskan Program Kesejahteraan Guru Keagamaan untuk Semua Agama

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:10 WIB
Mahfud MD Tegaskan Program Kesejahteraan Guru Keagamaan untuk Semua Agama
A
A
A

BENGKULU - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD menyapa para santri, kiai, ustaz, ulama, tokoh agama di Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Tegal Rejo di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Selasa (6/2/2024).

Dalam kunjungan tersebut, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut disambut langsung oleh Pimpinan Ponpes Darussalam Tegal Rejo KH Mukhsin Ali dengan prosesi penyematan serban motif merah putih.

Sekitar 1.200 santri, kiai, ustaz, ulama, tokoh agama hadir menyambut pasangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura dan Partai Perindo itu. Mahfud disambut hangat.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menegaskan dirinya bersama Ganjar akan meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji. Pihaknya memiliki program insentif bagi guru ngaji yang berlaku untuk semua agama di Indonesia. Yakni, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

"Nanti, akan didaftarkan semua guru agama di Katolik, Hindu, budha, kalau ada yang seperti madrasah, misalnya sekian jam sehari itu, berapa hari, dihitung saja," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
