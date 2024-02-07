Civitas Akademika UNS Dukung Pemilu 2024 Demokratis, Jujur dan Adil

JAKARTA - Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyatakan sikap dalam Pemilu 2024. Rektor bersama Senat Akademik dan Dewan Profesor menyatakan Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis di lingkungan kampus, Rabu (7/2/2024).

Menyikapi situasi yang dinamis menjelang pemilu 2024, Rektor bersama Senat Akademik dan Dewan Profesor menyatakan:

1. Mendungkung terselenggaranya Pemilu 2024 secara demokratis, jujur dan adil.

2. Berkomitmen menjaga kondusivitas kampus UNS untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi semua warga UNS dan Masyarakat.

3. Menghimbau kepada warga kampus UNS dan semua pihak untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan pandangan dan pendapat dengan menjujung tinggi peraturan perunduangan perundangan.