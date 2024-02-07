Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potensi Cuaca Saat Periode Imlek dan Pemilu 2024? Begini Prakiraan BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |09:01 WIB
Potensi Cuaca Saat Periode Imlek dan Pemilu 2024? Begini Prakiraan BMKG
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca pada saat periode Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 dan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024.

“Saat periode tersebut diprakirakan kondisi cuaca cukup dinamis sehingga perlu menjadi perhatian untuk warga masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto dalam keterangan resminya, Rabu (7/2/2024).

Lebih lanjut, Guswanto mengatakan BMKG memonitor dengan model prakiraan cuaca menunjukkan bahwa beberapa fenomena atmosfer yang terpantau cukup signifikan dan dapat memicu peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

“Aktivitas Monsun Asia yang mempengaruhi wilayah potensi pembentukan hujan di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Selatan. Masih aktifnya gelombang ekuator Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah dan timur turut memicu pembentukan awan hujan,” jelas Guswanto.

Selain itu, kata Guswanto, terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Selatan termasuk Sumatra, Jawa, dan Kalimantan sebagai dampak dari penguatan angin Monsun Asia.

“Berdasarkan kondisi tersebut, wilayah yang perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang-lebat di sejumlah wilayah,” imbaunya.

Periode Imlek 10 Februari 2024

1. Kepulauan Bangka Belitung

2. Bengkulu

3. Lampung

4. Banten

5. DKI Jakarta

