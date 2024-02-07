Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geger! Ahok Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja dan Sindir Prabowo Tidak Sehat

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:37 WIB
Geger! Ahok Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja dan Sindir Prabowo Tidak Sehat
Viral Ahok Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja dan Prabowo Subianto tidak sehat.

Dalam tayangan terlihat Ahok sedang berbincang dengan seorang ibu berusia 82 tahun dalam sebuah acara. Ibu tersebut mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun Ahok mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat memilih presiden yang sehat dan tidak emosional.

Meski tidak disebutkan bahwa sosok yang dimaksud adalah Prabowo, tapi sejak awal ibu tersebut telah mengatakan bahwa dirinya memilih Prabowo Subianto.

"Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja," kata Ahok dalam video tersebut.

Ahok juga menyebut Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Ahok bertanya tentang kinerja Gibran selama dua tahun menjadi Wali Kota Solo.

"Dan kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama jadi Wali Kota?" tanya Ahok.

Ahok juga bertanya tentang apakah selama ini Jokowi bisa kerja atau tidak. "Terus ibu pikir Pak Jokowi juga bisa kerja? Saya lebih tahu dan sebenarnya saya nggak enak bilang depan umum," kata Ahok.

Halaman:
1 2
      
