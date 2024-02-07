Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istri Gus Dur hingga Kardinal Suharyo Mendadak Bertemu JK, Ada Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |11:57 WIB
Istri Gus Dur hingga Kardinal Suharyo Mendadak Bertemu JK, Ada Apa?
Istri Gus Dur Bertemu JK/Foto: Okezone
JAKARTA - Istri dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah bersama Romo Ignatius Kardinal Suharyo juga Ketua PGI Gomar Gultom bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke 12, Jusuf Kalla (JK).

Pertemuan tersebut digelar di kediaman Jusuf Kalla, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Dalam pertemuan itu, hadir juga putri Gus Dur yakni Alissa Wahid. Selain itu, hadir juga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Prof Komaruddin Hidayat.

Sementara itu, diketahui Sinta Nuriyah dan sejumlah tokoh bangsa itu tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

Para tokoh bangsa itu sebelumnya juga telah bertemu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/1) lalu.

