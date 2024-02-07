Istri Gus Dur hingga Kardinal Suharyo Mendadak Bertemu JK, Ada Apa?

JAKARTA - Istri dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah bersama Romo Ignatius Kardinal Suharyo juga Ketua PGI Gomar Gultom bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke 12, Jusuf Kalla (JK).

Pertemuan tersebut digelar di kediaman Jusuf Kalla, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).

Dalam pertemuan itu, hadir juga putri Gus Dur yakni Alissa Wahid. Selain itu, hadir juga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Prof Komaruddin Hidayat.

Sementara itu, diketahui Sinta Nuriyah dan sejumlah tokoh bangsa itu tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

Para tokoh bangsa itu sebelumnya juga telah bertemu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/1) lalu.