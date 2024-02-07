Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Isu Akan Ikut Kampanye Akbar Prabowo-Gibran

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia tidak akan berkampanye di Pemilu 2024. Hal ini ditegaskan Jokowi di sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Rabu (7/2/2024).

Awalnya, Jokowi ditanya oleh awak media terkait kabar dia akan ikut berkampanye pada hari terakhir kampanye Prabowo-Gibran pada tanggal 10 Februari 2024 mendatang.

“Yang bilang siapa?” tanya Presiden Jokowi kepada awak media.

Jokowi pun menegaskan kembali bahwa Presiden diperbolehkan kampanye sesuai dengan aturan terkait kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Jokowi, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.