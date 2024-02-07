Ketua TPN Arsjad Rasjid: Ganjar-Mahfud Otentik, Apa Adanya Tidak Perlu Gimik

JAKARTA - Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menyebut capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD otentik dan apa adanya. Sehingga tidak memerlukan gimik seperti pasangan calon (paslon) lainnya.

"Ganjar-Mahfud diperkenalkan apa adanya tidak perlu gimik-gimik untuk menutupi, seperti yang dilakukan paslon lain. Mereka itu otentik, apa adanya, itulah seorang pemimpin,"kata

Arsjad saat menghadiri Deklarasi Dukungan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-AU "Elang Indonesia Maju” untuk Ganjar- Mahfud di Jakarta, Rabu (7/2/2024)

Dia pun memberikan aspirasi kepada ratusan purnawirawan yang mendukung Ganjar Mahfud di pilpres 2024 mendatang. Menurutnya dukungan ini menjadi energi booster untuk langkah Ganjar dan Mahfud dalam seminggu ke depan jelang Pilpres 2024.

"Kami berterima kasih atas keberanian dan juga keteguhan daripada ibu bapak sekalian

dari purnawirawan TNI-AU. Di sinilah adalah simbol daripada gotong royong dan di sinilah kita semua mengenal bahwa yang namanya Presiden Rakyat adalah Ganjar Pranowo, di situlah sebagai pembela rakyat yang namanya Pak Mahfud," kata dia.

Dia menyebut para purnawirawan yang berasal dari seluruh matra adalah sosok yang sangat luar biasa yang telah menjalankan negara. Serta memastikan Undang-Undang Dasar 1945, terus dijalankan dan Bhinneka Tunggal Tunggal ika maupun Pancasila.

"Semua ini adalah bagian daripada yang harus dijaga tapi bagian utama adalah bagaimana demokrasi di Indonesia. Jadi itulah makanya kami sangat berterima kasih atas energi baru yang diberikan kepada Mas Ganjar dan Pak Mahfud," katanya.

Terakhir dia berharap ratusan purnawirawan tersebut dapat mengetuk hati masyarakat untuk dapat memilih Ganjar-Mahfud. Nantinya jika terpilih, Ganjar-Mahfud akan menjadi penerus untuk menuju Indonesia emas dan bergerak cepat sat set membuat Indonesia lebih baik lagi.