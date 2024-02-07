Purnawirawan Perwira Tinggi TNI AU Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Ratusan purnawirawan TNI-AU antusias menyatakan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024. Dukungan disampaikan saat Paguyuban Relawan "Elang Indonesia Maju”menggelar Deklarasi Dukungan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-AU untuk Ganjar- Mahfud di Jakarta, Rabu (7/2/2024)

Ketua Relawan Elang Indonesia Maju, Marsekal Madya TNI (Pur) Dede Rusamsi SE, MM mengungkapkan bahwa pihaknya konsisten memilih pemimpin dengan segudang pengalaman di pemerintahan. Serta menghindari sosok calon yang dipecat dari TNI dan pendampingnya kurang dalam etika dan perilaku.

"Kita tidak mau negara ini dipimpin oleh yang sudah dipecat dari TNI, itu mutlak bagi kesepakatan kita. Apalagi calon wakilnya yang tidak memiliki baik etika secara hukum, prosesnya tidak betul dan juga etika perilakunya sendiri yang tidak cocok," kata Dede.