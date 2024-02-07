Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Ini 25 Wilayah di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan saat Pemilu 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |15:21 WIB
Waspada! Ini 25 Wilayah di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan saat Pemilu 2024
Hujan di Jakarta (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa kondisi cuaca di Indonesia sangat dinamis hingga pertengahan Februari 2024. Sebagian besar wilayah Tanah Air berpotensi diguyur hujan saat momentum Pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari nanti.

“Diprakirakan kondisi cuaca cukup dinamis sehingga perlu menjadi perhatian untuk warga masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto dalam keterangan resminya, Rabu (7/2/2024).

BMKG memonitor dengan model prakiraan cuaca menunjukkan bahwa beberapa fenomena atmosfer yang terpantau cukup signifikan dan dapat memicu peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

 BACA JUGA:

“Aktivitas Monsun Asia yang mempengaruhi wilayah potensi pembentukan hujan di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Selatan. Masih aktifnya gelombang ekuator Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah dan timur turut memicu pembentukan awan hujan,” ujar Guswanto.

Selain itu, kata Guswanto, terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Selatan termasuk Sumatra, Jawa, dan Kalimantan sebagai dampak dari penguatan angin Monsun Asia.

“Berdasarkan kondisi tersebut, wilayah yang perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang-lebat di sejumlah wilayah,” imbaunya.

 BACA JUGA:

Berikut wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada 13-15 Februari 2024 :

1. Kepulauan Bangka Belitung

2. Kepulauan Riau

3. Riau

4. Jambi

5. Sumatera Barat

6. Sumatera Selatan

7. Bengkulu

 BACA JUGA:

8. Lampung

9. Jawa Barat

10. Jawa Tengah

11. Jawa Timur

12. Kalimantan Barat

13. Kalimantan Tengah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement