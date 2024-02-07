Waspada! Ini 25 Wilayah di Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan saat Pemilu 2024

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa kondisi cuaca di Indonesia sangat dinamis hingga pertengahan Februari 2024. Sebagian besar wilayah Tanah Air berpotensi diguyur hujan saat momentum Pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari nanti.

“Diprakirakan kondisi cuaca cukup dinamis sehingga perlu menjadi perhatian untuk warga masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto dalam keterangan resminya, Rabu (7/2/2024).

BMKG memonitor dengan model prakiraan cuaca menunjukkan bahwa beberapa fenomena atmosfer yang terpantau cukup signifikan dan dapat memicu peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

“Aktivitas Monsun Asia yang mempengaruhi wilayah potensi pembentukan hujan di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Selatan. Masih aktifnya gelombang ekuator Rossby dan Kelvin di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah dan timur turut memicu pembentukan awan hujan,” ujar Guswanto.

Selain itu, kata Guswanto, terbentuknya pola belokan dan pertemuan angin yang memanjang di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Selatan termasuk Sumatra, Jawa, dan Kalimantan sebagai dampak dari penguatan angin Monsun Asia.

“Berdasarkan kondisi tersebut, wilayah yang perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang-lebat di sejumlah wilayah,” imbaunya.

Berikut wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada 13-15 Februari 2024 :

1. Kepulauan Bangka Belitung

2. Kepulauan Riau

3. Riau

4. Jambi

5. Sumatera Barat

6. Sumatera Selatan

7. Bengkulu

8. Lampung

9. Jawa Barat

10. Jawa Tengah

11. Jawa Timur

12. Kalimantan Barat

13. Kalimantan Tengah