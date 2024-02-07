Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahok Puji Sikap Ganjar Pranowo: Orangnya Enggak Bisa Diatur-atur

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |16:12 WIB
Ahok Puji Sikap Ganjar Pranowo: Orangnya <i>Enggak</i> Bisa Diatur-atur
Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merespons isu soal capres nomor urut tiga pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo yang selalu disebut sebagai ‘petugas partai’. Ahok menyebut Ganjar bukanlah sosok yang bisa diatur-atur.

Menurut Ahok yang mendukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024, penyebutan petugas partai itu seakan-akan membuat Ganjar sebagai petugas Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP.

"Ini sebuah diksi, orang seolah-olah menganggap petugas partai adalah petugas Ibu Mega. Kan itu yang dipikiran orang. Orang Bu Mega juga petugas partai kok, sama-sama petugas mau perintah?" ujar Ahok dalam sebuah wawancara, dikutip Rabu (7/2/2024).

Ahok yang merupakan mantan Komisaris Utama Pertamina itu lantas menerangkan ketika Ganjar dianggap petugas partai, maka nanti seakan-akan bisa diatur oleh ketua umum partai.

"Ini negara, konstitusinya, presidennya powerfull lho. Kepala pemerintahannya sekaligus Kepala Negara. Mana ada di seluruh dunia Kepala Negara bisa diatur oleh kepala partai setelah terpilih," ujar Ahok.

Ahok lantas menyinggung sosok Ganjar yang tidak bisa diatur oleh partainya sendiri. Sebelum pencapresan, Ganjar bahkan sempat berbeda pendapat dengan DPP PDIP.

"Pernah dengar kan dia (Ganjar) ribut-ribut dengan DPP (PDIP), waktu dia jadi gubernur. Beliau waktu jadi gubernur di Jateng itu petugas partai bukan? Iya, kok dia enggak nurut dengan DPP untuk hal-hal yang prinsip?" ujar Ahok.

Hal tersebut, kata Ahok harus bisa dicermati oleh orang-orang bahwa Ganjar sekali pun petugas partai, dia tetap tak bisa dengan mudah diatur-atur oleh partai, apalagi hal yang bersangkutan dengan prinsip kepemimpinan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement