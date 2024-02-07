Yenny Wahid : Tidak Betul Ponpes Tebuireng Dukung Paslon 02

JAKARTA - Putri Presiden ke-4 RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menepis pemberitaan soal maklumat dukungan Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur ke pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Yenny menegaskan bahwa berdasarkan keterangan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin selaku pengasuh pesantren Tebuireng bahwa Ponpes Tebuireng netral di Pemilu 2024.

"Berkaitan dengan pemberitaan bahwa ada maklumat Tebu Ireng yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren Tebuireng mendukung Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2, saya sudah komunikasi langsung dengan pengasuh Ponpes Tebuireng, Gus Kikin bahwa posisi Ponpes Tebuireng itu netral," kata Yenny dalam sebuah video yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (7/2/2024).

"Jadi tidak betul kalau ada yang mengatasnamakan Ponpes Tebuireng yang mengatakan mendukung Paslon 02," tambahnya.